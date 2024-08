(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro muito benéfico lhe trará agora bons acontecimentos nas iniciativas e planos. Interesses: os aspectos mostram boa posição na lida com o trabalho e nos negócios. Seu ânimo mudará na rotina com dinheiro. Vida íntima: ao longo do dia você poderá acertar pendências e problemas.