(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o posicionamento astral para hoje aponta o domínio de ânimo e vontade nas suas relações próximas. Interesses: dia equilibrado com determinação e firmeza apontando lucros nos negócios e valorização do raciocínio. Vida íntima: suas ações contrastarão fortemente com a sua vontade.