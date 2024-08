(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: procure hoje adotar um comportamento mais conciliador e harmonioso nos assuntos de família. Interesses: um bom aspecto o favorecerá na lida com dinheiro em momento no qual você se fará merecedor de vantagens e acentuada habilidade com desafios do trabalho. Vida íntima: surpresas.