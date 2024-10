(21 de abril a 20 de maio) - A semana: a análise dos aspectos formados no correr deste período mostra ao seu favor um quadro de bom entendimento pessoal. Mas, evite desentendimento com os amigos. Interesses: quadro de favorecimento tanto nas finanças quanto com o seu trabalho. Vida íntima: surpresas muito agradáveis.

Tags:

Domingo