(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: satisfação poderá marcar o seu início de semana como um período em que tudo se fará por compensá-lo e valorizá-lo com apoio e prestígio. Mas, no trato com pessoas estranhas, não seja exigente. Interesses: quadro estável em momento tranquilo. Vida íntima: dia de carência afetiva.