(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu momento astral: com atitudes firmes e racionalidade ao agir você poderá superar as dificuldades ou demandas. Interesses materiais: surpresa com pequeno problema financeiro em lida material que o verá mais aberto para favor de pessoas estranhas no trabalho. Vida Íntima: apoio e alegria.

Tags:

2022 | Campos | Coronavírus | covid-19 | Crianças | Cultura & Lazer | Declaração | Diário Oficial | Educação | Enem | Ensino Superior | Feriados prolongados | Fies | Geral | Governo | Imposto | Infraero | IPTU | Março | Pandemia | renda | Rio de Janeiro | Saúde | vacina | vacinação