(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu momento astral: procure agir com autoconfiança para compensar dificuldades de trato com os mais próximos. Interesses materiais: dia favorável para que você assuma os novos compromissos. Bom resultado com trabalho recente. Vida íntima: você terá um dia positivo. Mudança na lida íntima.