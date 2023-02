(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: dias benéficos pela possibilidade de favorável mudança nas relações sociais. Isso irá entusiasmá-lo gerando fatos novos que alterarão sua rotina. Interesses: vantagens com a possibilidade de ganhos inesperados no trabalho. Vida íntima: seja compreensivo e tolerante com os íntimos.