(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a imposição de suas opiniões e valores às outras pessoas pode trazer resultados contrários aos que deseja. Por isso, procure valorizar entendimento e diálogo. Interesses: compromissos com dinheiro pedem agora maior cuidado. Vida íntima: procure moderar as reações com os íntimos.

sábado