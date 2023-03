(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: em bom momento nas suas relações com o público, você vivenciará dias de conquistas e boas novidades no campo pessoal. Interesses: assuntos de trabalho e da profissão receberão boa influência por acerto nas suas decisões. Preocupação com as finanças. Vida íntima: alegria contida.