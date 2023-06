(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro que mostra boa influência de amigos e de pessoas próximas o que mudará o rumo dos seus relacionamentos. Interesses: seus atos revelarão acuidade e você terá boa oportunidade para se firmar no trabalho. Novidades com as finanças. Vida íntima: harmonia nas relações afetivas.