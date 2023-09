(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu dia: as posições de hoje o afetarão de forma intensa por seus dons pessoais e comportamento nas questões pendentes, alterando para melhor o seu ânimo. Interesses: sensibilidade e franqueza que o farão agir de acordo com seus princípios no trabalho. Vida íntima: fortes emoções e alegria.