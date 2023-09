(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu dia: fim de semana que se mostra bem posicionado em relação a sua rotina com a família e nos assuntos sociais. Interesses: dia de atendimento aos pedidos ou demanda com dinheiro, dívidas e compromissos. Vida íntima: por todo este sábado você terá duradouras emoções com os mais íntimos.

