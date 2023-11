(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um quadro de muito detalhismo e seletividade virá da influência da Lua sobre seu comportamento. Interesses: quadro de determinação e equilíbrio nas ações do trabalho com novo e imprevisto ganho. Vida íntima: seja conciliador e compreensivo com os problemas dos íntimos. Intuição.