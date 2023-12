(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: suas reações diante dos acontecimentos em família poderão trazer preocupação e dúvidas. Interesses: o momento pede maior cautela com a sua forma de agir. Assim, as suas decisões devem ser ponderadas e cuidadosas com o trabalho. Vida íntima: regência benéfica nos assuntos íntimos.