(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: evite hoje a dispersão de atenção e o excessivo cuidado com pessoas que lhe são estranhas. Interesses: quadro que mostra boa e acertada gestão do seu dinheiro. Dia positivo para o trabalho e com seus negócios, especialmente se próprios. Vida íntima: atente à reação dos íntimos.