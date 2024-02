(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: reaja às exigências de seu cotidiano sem transferir aos outros a sua insatisfação e controle com mais rigor seus ânimo e humor. Interesses: quadro de equilíbrio na sua lida com bens e dinheiro próprio. Vida íntima: romantismo e muita sensualidade. Procure o diálogo com íntimos.

