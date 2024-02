(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você terá hoje comportamento carente de maior segurança na condução da rotina. Por isso, seja firme no que decidir. Interesses: quadro benéfico no trabalho, profissão ou negócios que dependam de ações rápidas e raciocínio. Intimidade e sentimentos: dia de muita novidade no amor.