(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: pela influência de bons aspectos em seu signo você encontrará nestes dias uma boa posição no trato pessoal. Forte sensibilidade social. Interesses: período de importante desdobramento prático para as finanças e trabalho. Vida íntima: fase de reavaliação no relacionamento íntimo.

Tags:

Domingo