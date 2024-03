(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento que consolida favores e benefícios pessoais, embora você atravesse fase de inquietação com pessoa próxima. Interesses: você será hoje beneficiado por influências que tratam de planos bem encaminhados para o trabalho. Vida íntima: franqueza no diálogo com os mais íntimos.

