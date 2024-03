(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: seu ânimo e bom humor podem moldar um quadro benéfico e de satisfação para as relações com a família. Interesses: hoje, em meio à inatividade de feriado, você verá mais realistas seus planos de controle financeiro. Vida íntima: procure agir prontamente nas questões com íntimos.

