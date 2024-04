(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um quadro benéfico virá de bom posicionamento, com notícias envolvendo a família em assuntos importantes. Interesses: no seu trabalho, com dinheiro e com os negócios o dia é muito positivo. Lucros nas atividades rotineiras. Vida íntima: emoções fortes em seus assuntos afetivos.