(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: acuidade ampliada em momento de muita determinação. Nesta fase, sua capacidade de influir as decisões alheias ditará o rumo do cotidiano. Interesses: quadro benéfico em assuntos que envolvam dinheiro com novidade nas obrigações de trabalho. Vida íntima: instabilidade de humor.