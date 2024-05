(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro que aponta melhor entendimento com amigos, vizinhos e parentes próximos. Supere divergências. Interesses: dia de preocupações e dúvidas em torno de suas finanças. Por isso, procure agir com cautela com os estranhos. Vida íntima: satisfação por encontro muito significativo.