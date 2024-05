(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você vivenciará hoje quadro de forte e boa posição com a superação de assunto polêmico em sua rotina pessoal. Interesses: quadro de instabilidade na lida com o próprio dinheiro. No trabalho, seja firme e coerente no que decidir. Vida íntima: momento de reflexão em dia favorável.