(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento astral no qual você se mostrará sensível e pouco disposto a tolerar decisões contrárias as suas. Interesses: no trabalho e com dinheiro procure contemporizar e superar dúvidas que podem incomodá-lo. Vida íntima: seja firme e coerente nas soluções das demandas dos íntimos.