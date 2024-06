(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: procure hoje se mostrar com ânimo mais conciliador no entendimento com pessoas que partilham suas relações sociais. Interesses: quadro muito positivo em relação a sua rotina e para negociação de pendência do trabalho ou finanças. Vida íntima: romantismo e sensibilidade realçados.

Tags:

Junho 2024