(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: graças a decisões passadas há em seu signo posição favorável pelo apoio da família para suas decisões. Interesses: atitudes que, por se mostrarem seguras, trarão mudanças com as quais você não contava nas finanças e no trabalho. Valorize as suas tarefas. Vida íntima: satisfação.

Junho 2024