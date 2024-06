(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento que pede avaliação cuidadosa das atitudes de estranhos. Em família, um bom diálogo trará aura de afabilidade e afeto. Interesses: atente ao que acontece com seu dinheiro em dia que poderá lhe trazer realização com o trabalho. Vida íntima: habilidade na lida com íntimos.

