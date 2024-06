(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você terá hoje quadro favorável indicativo de algumas boas mudanças e conquistas de momentos de muita movimentação. Interesses: seja objetivo e direto ao tratar de pendências com dinheiro e procure valorizar mais sua rotina e ações no trabalho. Vida íntima: emoções com íntimos.

