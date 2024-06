(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: bom aspecto aponta influência favorável que vai se concentrar na sua rotina e afetar os seus ânimo e humor. Interesses: nos gastos ou compromissos e no trato com dinheiro você deve agir de forma mais cautelosa. Preocupações com o trabalho. Vida íntima: retribua carinho e afeto.