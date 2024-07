(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento positivo que o fará merecedor de atenção por parte de parentes e pessoas mais próximas. Interesses: quadro benéfico por decisões em desafio do cotidiano em dia marcante pela boa influência de amigo em suas finanças. Vida íntima: mostre-se mais cuidadoso com as palavras.

Junho 2024 | sábado