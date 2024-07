(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: os aspectos de hoje o aconselham adotar comportamento mais voltado à conciliação e entendimento com pessoas próximas. Interesses: interesses com dinheiro protegidos em quadro de superação de dificuldades. Acertada ação no trabalho. Vida íntima: surpresas bem afetarão seu humor.