(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: período que será benéfico com o uso de maior cautela na lida com parentes e os seus problemas. Mudança nos interesses e comportamento pessoal. Interesses: trabalho bem posicionado em toda a semana. Finanças que pedem cuidado com os novos gastos. Vida íntima: motivações otimistas.

