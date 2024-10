(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: com um quadro que mostra bons aspectos você se deverá usar dessa posição para analisar com frieza e objetividade os problemas pendentes. Interesses: em quadro mais equilibrado, há boas condições para as novas demandas das finanças. Vida íntima: satisfação com pessoa bem íntima.

sábado