(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: hoje, no seu trato com a família, procure tomar decisões mais pensadas e comedidas. Interesses: sorte com dinheiro e vantagem em jogos em razão de um quadro que mostra boa posição no trabalho e nos planos profissionais. Satisfação nas associações. Vida íntima: evite discussões.