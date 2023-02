A partir do dia 11 de fevereiro, a cidade de São João Nepomuceno oferecerá várias atrações durante o Carnaval 2023. O município é um dos mais visitados nesta época do ano, atraindo turistas de várias regiões do país. Ele fica a 69 km de distância de Juiz de Fora.

A programação da folia vai até o dia 21 de fevereiro e conta com desfile dos blocos carnavalescos, escolas de samba e shows musicais.

Confira a programação completa:

Sábado (11/2): Pré-carnaval

17h: BLOCO DO MALVADÃO (concentração) – Parque de Exposições

5ª feira (16/2): Carnaval

20h: Concentração BLOCO DO ZÉ PEREIRA – Rua Nova

6ª feira (17/2): Carnaval

19h: Concentração BLOCO DA NAÇÃO RUBRO-NEGRA – Estação do Samba

20h: Concentração do BLOCO DOS TOURÃO – Subida do largo da Matriz

0h: Show com a Banda Muito Mais – Palco Estação do Samba

*Dj’s nos intervalos

Sábado (18/2): Carnaval

16h30: Concentração do BLOCO DO BASTIÃO MATTOS - Rua Nova

17h30: Concentração do BLOCO EDGAR MONTEIRO – Pça 13 de maio (Matriz)

18h: Baile Infantil - Local: Centro Cultural

20h: Concentração do BLOCO 4 GERAÇÕES – Rua Nova

21h: Desfile do Bloco Flor da Lata - Passarela do Samba

22h: Desfile doBloco do Bela Vista - Passarela do Samba

0H: Show com a banda Pizindim - Palco Estação do Samba

*Dj’s nos intervalos

Domingo (19/2): Carnaval

16h: Concentração do BLOCO DA GIRAFA – Bairro Santa Rita

16h: Concentração do BLOCO DA BARRA - Barra (área rural)

16h27: BLOCO DOS RANCA TAMPA – Parque de Exposições

17h: Concentração do BLOCO DO SAPO – Rua Nazaré (Sapo)

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

21h: ESACA

22h: Esplendor do Morro

23h: Unidos do Caxangá

0h: Show com Sandra Portella - Palco Estação do Samba

*Dj’s nos intervalos

2ª feira (20/2): Carnaval

16h: Concentração do BLOCO DO BARRIL – Praça Carlito Guazzi (subida largo da Matriz)

18h: Desfile do BLOCO DO BARRIL

0h: Show com a Banda Muito Mais - Palco Estação do Samba

*Dj’s nos intervalos

3ª feira (21/2): Carnaval

16h: Concentração do BLOCO 4 PATINHAS – Pça. Dos Expedicionários (Fórum)

17h: Concentração do BLOCO DO BOI – Bacia do Caxangá

17h: Concentração do BLOCO DOS FORAGIDOS – Pça. Esportes Centenário/Três Marias

18h: Baile Infantil - Local: Centro Cultural

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

21h: ESACA

22h: Esplendor do Morro

23h: Unidos do Caxangá

0h: Show com Alessandra Crispim - Palco Estação do Samba

*Dj’s nos intervalos