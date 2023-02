Com uma programação composta por seis shows locais, o Circuito da Folia, terá início no domingo (12), com a apresentação do Batuque na Roda, na Feira da Avenida Brasil no Centro, entre as 10h e as 11h30 e segue com as atividades até a segunda-feira de carnaval (20) . O evento é completamente gratuito, integrando a programação do Carnaval em Juiz de Fora.

As atrações se apresentarão na Praça da Estação, no Terminal Rodoviário, na Passarela do Samba e na Rua de Brincar, que, assim como a Feira de Domingo, acontece na Avenida Brasil.



Confira a programação:

-Domingo (12), das 10 às 11h30



-Batuque na Roda

Feira da Avenida Brasil

- Sexta-feira (17), das 20h às 22h



-Sandra Portela

Praça da Estação

-Sábado (18) das 18 às 22 h



-Alexandre Pereira

Passarela do Samba (Avenida Brasil) – Das 18h às 20h

- Baile do Cambará - 20h às 22h

Passarela do Samba (Avenida Brasil) – Das 20h às 22h

-Domingo (19), das 10h às 13h e de 18h às 20h



-Rua de Brincar com Meleka de Jacaré (Infantil), das 10h às 13h



Avenida Brasil



- Bacharéis do Samba, das 18h às 20h

Terminal Rodoviário Miguel Mansur (Av. Brasil 9.501 - São Dimas)

-Segunda-feira (20), das 14h às 16h

- Meleka de Jacaré (Infantil)

Terminal Rodoviário Miguel Mansur (Av. Brasil 9.501 - São Dimas)





A programação atualizada do Carnaval 2023 de Juiz de Fora pode ser conferida no Portal da Prefeitura de Juiz de Fora e nas redes sociais da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (@funalfacultura).