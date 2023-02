A maratona da folia no Carnaval 2023 segue no domingo com oito blocos, com atrações nas Zonas Sul, Oeste, Norte e Centro de Juiz de Fora. As atrações celebram o retorno às ruas com euforia, após o período de isolamento social orientado no combate à Covid-19.



Entre as causas que ganham visibilidade durante a folia momesca, a proteção animal tem destaque dentro do “Blocão JF”, que chega à sua 5ª edição com um desfile na Praça do Bom Pastor, que ocorre entre as 10h às 15h. A ideia é que os foliões levem seus animais de estimação para curtir a folia. O bloco retoma as ruas da cidade após dois anos sem as festividades carnavalescas devido a pandemia da Covid-19.



O foco do bloco, no entanto, além de celebrar os amigos de quatro patas, é promover a solidariedade. A organização pede para que os foliões, ajudem a Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente (SJPA) trazendo ração para cães e gatos, que estão abrigados no canil da ONG, durante o evento.





De acordo com a organizadora Fabiana Matos, as doações serão recolhidas no dia do bloco em uma barraca específica que estará sinalizada para facilitar a visualização dos participantes. Além disso, haverá uma feira de artesanato pet, fornecedores distribuindo amostras, presença da Arena CroosDog, que é um parque para os cães, com piscina, obstáculos e muitas bolinhas. Haverá também uma equipe de veterinários durante todo evento para tirar dúvidas dos tutores.



Promovendo uma grande reverência à história do carnaval de Juiz de Fora, o Parangolé Valvulado comemora a alegria do retorno da festa, com a espontaneidade como essência e tempero para uma mistura cheia de ritmo e cor. O frevo-enredo característico do bloco está repleto de referências aos sambas históricos e aos grandes compositores do município.



“Convidamos o sambista Coração (Paulo César Calichio), Daniel DeFelippo para compor o frevo-enredo:‘O Carnaval voltou! Viva o Carnaval de Juiz de Fora!”, também com a participação dos nossos sambistas Carlos Fernando, Roger Resende, junto com os nossos outros músicos do Parangolé ”, comenta o guitarrista Daniel Goulart. Entre as citações, o frevo, que está disponível nas páginas do bloco, lembra sambas das Escolas Juventude Imperial, Feliz Lembrança e do compositor Mamão.



Para mostrar passagens importantes, a imagem escolhida pelo grupo de artistas para o enredo é o encontro romântico entre a capivara, que segundo o guitarrista Daniel Goulart, animal símbolo da cidade, com o mascote do bloco- o Parangonildo. “Eles fazem um passeio cheio de amor e paixões. Esse passeio passa pelos principais pontos em que o carnaval de Juiz de Fora se fez. Vai ser lindo, depois de dois anos parados, vamos viver o renascimento da festa e do país em vários aspectos.”



Daniel conta que o bloco nasceu em 2007 e o primeiro desfile aconteceu em 2008, reunindo artistas, músicos, foliões, boêmios e intelectuais. “Músicos que trabalhavam no carnaval e não tinham como brincar. Foi um dos primeiros blocos a sair uma semana antes do carnaval. Só tinha a gente em 2008 e o Meu Concreto Está Armado, que saía no sábado e a gente saía no domingo.”



Esse encontro, conforme Daniel, se deu em meio à explosão de outros blocos de ruas do Rio de Janeiro. “O Parangolé faz parte desse movimento e foi criado nesse sentido de descompromisso total. Nada do que você vê hoje no Parangolé foi planejado, tudo aconteceu de maneira espontânea, não era para ser autoral, é autoral, não era para ser frevo, é frevo, não era para ser bateria. Mas tem guitarra, baixo, vários vocais na avenida e é tudo isso.”



O Parangolé é uma obra de arte criada pelo artista tropicalista Hélio Oiticica, movimento que também é uma das principais referências do bloco. “Vestimos esse Parangolé, que são essas vestimentas que se modificam à medida que você vai dançando. Fazemos pinturas faciais, cantamos músicas autorais, frevos, com desenho de tamborins e bateria de escola de samba e uma guitarra elétrica com distorção de rock and roll. Então, é uma mistura louca, mas completamente espontânea.”

Segundo Goulart, o objetivo é proporcionar um momento de festa animada, descontração e farra, com paz e tranquilidade. “A ideia do Parangolé é essa farra. O Parangolé gosta de brincar o Carnaval com paz, amor, romantismo, com tranquilidade, mas com animação, em que pessoas possam se divertir juntas e cantar junto com nosso frevo-enredo.”



Confira a programação completa para este domingo (11)



* Blocão JF (bloco de pets) – Praça do Bom Pastor | Bom Pastor | Das 10h às 15h

* Parangolé Valvulado – Av. Getúlio Vargas, concentração em frente ao prédio da Cesama, e dispersão na altura do número 181 | Das 12h às 18h

* Bloco da Preta – Estação São Pedro | São Pedro | Das 13h às 18h

* Mais loucos que o Batman – Rua Elmaia Cunha, esquina com Rua Braz Antônio Falco , até a bifurcação das ruas Humberto Berzoini e Francisco Atomar | Jardim de Alá | Das 13h às 19h

* Dar Nela – Rua Nelito dos Santos Nazareth, Rua Capitão Antônio Carias, Rua Elmaia Cunha e Rua José Joaquim da Silva | Ipiranga | Das 14h às 20h

* Resenha Bar – Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 | Esplanada | Das 15h às 22h

* Boi Folia – Praça de Santa Luzia | Santa Luzia | Das 16h às 22h

* Bom Gosto – Rua Alfredo Ferreira Pinto, altura do 403 | Jardim de Alá | A partir das 18h



