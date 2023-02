Nem a chuva espantou os foliões e seus pets que marcaram presença no Blocão JF realizado no domingo (12), na Praça do Bom Pastor, em Juiz de Fora. Os três primeiros colocados do desfile de fantasias ganharam premiações e os troféus. Quem levou o pódio foi a Jussara com a fantasia de Carmem Miranda, o segundo lugar ficou com a Madalena que estava vestida de Vandinha, e, por último, as irmãs Luna e Malu levaram a terceira posição com as fantasias de fadinhas.

A organizadora Fabiana Matos celebra o sucesso de mais uma edição do eventoe conta que foram arrecadados cerca de 100 kg de ração que serão doadas para a Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente-SJPA.

Confira abaixo a cobertura fotográfica do Portal ACESSA.com: