Quem passa pela Avenida Brasil já consegue vislumbrar a Passarela do Samba, por onde desfilarão as 14 agremiações de Juiz de Fora, incluindo três escolas mirins. Os desfiles acontecem na segunda-feira (20), a partir das 20h e na terça-feira (21), a partir das 18h. As comunidades retomam a tradição após um hiato de cinco anos -entre 2018 e 2022- marcado por dificuldades financeiras e a emergência em saúde causada pela pandemia de Covid-19. O último desfile ocorreu em 2017, quando a Real Grandeza levou o título. Em 2016 também não houve desfile.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o retorno é resultado de um esforço coletivo, conduzido com participação de diversas secretarias municipais, da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesjuf), de carnavalescos e de parceiros, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Minas.

No ano que marca a retomada dos desfiles, a Passarela do Samba foi montada no trecho entre as pontes das Ruas Manoel Setembrino de Carvalho (concentração na Rua Maria Perpétua) e Benjamin Constant (dispersão). A ordem de apresentação das agremiações foi definida pela Liesjuf, sendo que, na segunda (20), o Afoxé Filhos do Oyá, abre a passarela, desfilando a partir das 20h, seguindo as apresentações das quatro escolas do grupo de acesso. Na terça-feira (21), a festa começa com a apresentação das três escolas mirins, seguidas pelas seis agremiações do grupo especial.

Como adquirir os ingressos?

Os foliões podem adquirir seus ingressos neste sábado das 10h às 14h. O pagamento pode ser feito com PIX, dinheiro ou cartão. Os ingressos para a segunda-feira (20) custam R$20 e os ingressos para a terça-feira (21) para as apresentações do grupo especial e das escolas mirins R$ 30. O passaporte para os dois dias custa R$40. Ainda há a opção de camarotes, com capacidades para dez pessoas, exige a reserva antecipada por meio de mensagem de texto enviada para o WhatsApp (32) 98858-1195.

O preço é de R$ 1.500,00, dando direito aos dois dias de desfiles. O pagamento deve ser feito via PIX. Também é possível usar cartão, se o interessado, após a confirmação da reserva do camarote, se dirigir ao ponto presencial de venda- no Espaço Cidadão- para efetuar o pagamento.

Conforme a Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf), crianças a partir dos cinco anos pagam ingressos, mas têm direito à meia-entrada, devendo estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. A meia-entrada é válida também para outros grupos sociais, como idosos com 60 anos ou mais, estudantes com a Carteira de Identificação Estudantil; pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, mediante apresentação do Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social Seguro Social ou documento que ateste a aposentadoria especial, emitido pelo INSS, entre outros segmentos. Não há possibilidade de meia-entrada nos camarotes. Eventuais dúvidas podem ser enviadas pelo e-mail liesjuf.liga@hotmail.com.

Confira a ordem dos desfiles:



Segunda-feira (20)



- Afoxé Filhos de Oyá - A partir das 20h

Grupo de Acesso - A partir das 21h30

- Mocidade Independente do Progresso

- Partido Alto

- Vale do Paraibuna

- União de Santa Luzia

- União das Cores



Terça-feira (21)



Escolas mirins | A partir das 18h



- Herdeiros da Vila

- Mocidade Alegre do Amanhã

- Império da Torre



Grupo Especial - A partir das 21h



- Rivais da Primavera

- Unidos das Vilas do Retiro

- Mocidade Alegre

- Turunas do Riachuelo

- Feliz Lembrança

- Real Grandeza

