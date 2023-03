Veja o que algumas cidades pr?ximas a JF est?o preparando para o Carnaval

T? sem grana? Mas a fim de aproveitar seu Carnaval? A folia na regi?o da Zona da Mata ? uma boa op??o de divers?o ec?nomica. As dist?ncias menores, estadias mais baratas e o f?cil acesso est?o entre os principais motivos para voc? n?o deixar o agito de lado.

Nas montanhas de Minas, as festas s?o sin?nimo de muita anima??o. Tem carnaval tradicional, embalado por marchinhas, trio el?trico, uma legi?o de blocos, festa para todas as tribos e gostos.

A equipe do portal ACESSA.com organizou um roteiro incrementado, com as atra?es de cada cidade e dicas para o seu feriad?o. ? s? conferir!







A Capital da Alegria, como ? chamada a interiorana S?o Jo?o Nepomuceno, tem um dos carnavais mais animados da regi?o. Durante os quatro dias de festa, os turistas podem se esbaldar com uma gama de op?es. As Escolas de Samba - Esaca, Flor de Minas, Caxang?, Escola Mirim e Esplendor do Morro - saem no domingo e na segunda e marcam presen?a na avenida principal do centro.

Todos os dias, durante a noite, uma banda anima a pra?a principal, com os sucessos da ax? music. A galera sobe a ladeira e dan?a at? o sol raiar.



O ponto forte do Carnaval ? o Bloco do Barril que tem concentra??o ?s 16h, na segunda-feira. A grande atra??o s?o as criativas fantasias de homens e mulheres que re?nem curiosos observadores por toda a cidade. Quando o bloco sai, uma legi?o de foli?es interdita as ruas e prova da pinga distribu?da pelos veteranos.

H? tamb?m o Bloco Unidos do Bela Vista, o Bloco da On?a, o Bloco da Girafa, al?m do ?ltimo, o Bloco da Ressaca que vira de ter?a para quarta-feira de cinzas.







A cidade de Ch?cara ? conhecida por suas belas cachoeiras e paisagens naturais. Suas casas hist?ricas, j? foram pano de fundo para filmes e comerciais publicit?rios. Mas, ? no Carnaval que este cen?rio buc?lico se transforma.

A pra?a central ? o ponto de encontro para aqueles que querem curtir boa m?sica. Neste ano, a banda ... ? respons?vel pelo agito da mo?ada com os maiores sucessos do ax?. O grupo faz tamb?m uma viagem pelo Carnaval tradicional, resgatando as marchinhas e remetendo ao som do Nordeste, com o forr? e o frevo.

Com o nascer do Sol, os foli?es caminham at? a cachoeira mais pr?xima e d?o um mergulho para curar a ressaca.







A pequena Guarani, cidade de tradi??o no carnaval, se agita quando chega a ?poca da folia. Seus poucos mais de oito mil habitantes se multiplicam com a chegada da festa pag?. Gente da terra se conhece e se vangloria da cidade em que vive.

Como em toda cidade interiorana, as principais atra?es ficam concentradas na pra?a. Tem escola de samba, blocos e muita gente animada.

Bloco da Carminha - do s?bado at? a quarta-feira de cinzas, pela manh?. O bloco nasceu de uma "concentra??o" feita pelos foli?es em frente a padaria da Carminha, sempre ap?s a noitada de Carnaval.

Bloco do Falecido - na segunda-feira, a partir das 17h. O p?blico enterra "literalmente' o Carnaval, quando o Fal? - uma figura da cidade - deita-se em um caix?o. O traje obrigat?rio ? o preto.

Bloco da Ressurrei??o - na ter?a-feira, a partir das 17h. Depois da "morte do Carnaval", os criativos foli?es inventaram sua "ressurrei??o". Tudo ? motivo de festa e para este bloco o traje ? o branco.







A interiorana Santana do Deserto possui 3.800 habitantes e anima??o de sobra para o Carnaval. Na regi?o central da cidade, blocos e bandas aquecem as turbinas de moradores e turistas. Veja o que vai rolar por l?:

Bloco Aquecendo as Turbinas - na sexta-feira, ? noite, acontece uma pr?via do Carnaval.

Bloco Concentra Mas N?o Sai - no s?bado, a partir das 14h. Um carro aleg?rico d? suporte a uma churrasqueira. Para participar, basta comprar a camiseta do bloco. O carro aleg?rico estaciona em frente a um bar e s? deixa a concentra??o na hora em que os foli?es acabam com a reserva de cerveja do estabelecimento e partem para outro.

Baile Carnavalesco - com a Banda Filad?lphia, todos os dias, a partir das 22h

Torneio de Futv?lei - domingo, segunda e ter?a, a partir das 13h

Matin? - domingo e ter?a, a partir das 15h

Bloco Carnavalesco Vai Quem Quer - no domingo, a partir das 20h

Bloco das Piranhas - Fim de Feira - na segunda-feira, a partir das 18h. ? o t?pico bloco das piranhas, no qual os homens se vestem de mulher e as mulheres de homem.

Bloco do Morr?o - na ter?a-feira, a partir das 20h







Todo rio que se prese tem um peixe... No cas?o de Rio Preto, as piranhas atacam ? na terra mesmo. Calma! N?o se assutem! ? o tradicional Bloco das Piranhas que anima a mo?ada no Domingo de Carnaval. Para quem gosta de ax?, uma banda toca no placo central da folia.

Bloco do Pijama - no S?bado, a partir das 7 da manh?.. Concentra??o no Largo de Parape?na, miolo entre mercearias, padarias e posto de gasolina. Os foli?es vestem roupas de dormir, sendo que alguns, chegam a sair na sexta-feira ? noite de pijama.

Bloco das Piranhas - no domingo, a partir das 18h. Homens vestem-se de mulher e mulheres, a car?ter.

Bloco do Caix?o - na ter?a-feira, ? tarde. Os foli?es vestem-se de preto e fazem pinturas g?ticas no rosto.