Iluminação na Passarela do Samba é substituída e ampliada Quinze postes de 11 metros de altura serão substituídos por outros 15 com 13 metros. A obra terá custo de R$ 164.677,94



18/1/2012

Começaram nesta quarta-feira, 18 de janeiro, as obras de substituição e de ampliação da oferta de energia na avenida Brasil, no trecho entre as pontes de Santa Terezinha e do Manoel Honório, no lado do Museu Mariano Procópio (ver mapas), onde é montada a Passarela do Samba. Os trabalhos serão executados pela Cemig. A expectativa é de que as intervenções sejam concluídas no dia 10 de fevereiro.

Quinze postes de 11 metros de altura serão substituídos por outros 15, com 13 metros. A ideia é elevar a fiação em dois metros, reduzindo o risco de acidentes com foliões tocando ou jogando objetos na rede de distribuição. Outra mudança será a substituição de 31 luminárias de 250 watts para igual número de 400 watts, o que vai deixar a região mais clara. A obra na via, que terá custo de R$ 164.677,94, prevê, ainda, a ampliação da oferta de energia para a região, com a substituição dos transformadores por outros mais potentes.

Em função dos trabalhos na região, serão necessários eventuais cortes de energia, cujos dias, horários e região afetada, serão previamente comunicados aos consumidores da área pela Cemig. A concessionária não prevê interdições de tráfego para execução do trabalho.

