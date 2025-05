Pra quem pensa que Rei Momo ? inven??o de brasileiro, est? muit?ssimo enganado. Ele veio diretamente da Gr?cia, expulso pela bagun?a (pode-se dizer folia) que aprontou no litoral mediterr?neo. S?rio!!! E quando pousou em terras latinas, foi batizado como patrono do Carnaval.

Momo era um Rei Grego que gostava de muita festa e boa vida. Ser? por que ele escolheu o Brasil? No caso de Juiz de Fora, a cidade conta com os conhecidos irm?os Guedes. Os g?meos est?o h? 36 anos atuando no Carnval da cidade, mas o reinado esteve h? 12 anos com J?lio Guedes. Somente agora em 2005, Carlos Guedes assume o trono, pois a majestade oficial est? com problemas de sa?de.

J? que todo Rei tem que ter uma companheira, Elessandra Marques foi eleita Rainha do Carnaval 2005, representando a Escola de Samba ?guia de Ouro. A equipe do portal ACESSA.com visitou o "Castelo da Alegria" e falou de pertinho com as celebridades do Carnaval.