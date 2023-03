A hist?ria do Acad?micos do Manoel Hon?rio

A Acad?micos do Manoel Hon?rio nasceu em 1977. Foi fundada por Fernando Louren?o Torres, dono do famoso Bar Monteral, onde o bloco "Vai Quem Quer" sempre se encontrava nas sextas-feiras que antecediam o carnaval. No ano seguinte, a Acad?micos j? desfilava na avenida, ainda no terceiro grupo. Venceu e subiu para o 1-B. Em sua hist?ria, vangloria-se do sucesso conquistado em 1983, com o enredo "A Visita dos Deuses ao Pa?s do Carnaval". O primeiro t?tulo veio em 2002, com o enredo "Taina?... A Grande Estrela da Lenda da Floresta Encantada". A vit?ria no grupo 1-B, no entando, n?o garantia acesso ao grupo especial, como ? hoje em dia. Este ano a Acad?micos do Manoel Hon?rio fez sua reestr?ia, j? que ano passado problemas internos impediram a escola de se apresentar no carnaval.