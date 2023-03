Desfile Grupo 1A

Chuva estraga o desfile da escola, que mostra garra mas ? favorita para cair para o grupo de acesso em 2007

Repórter: Ricardo Corrêa

Edição: Ludmila Gusman

Designer: Lívia Mattos



A garra demonstrada na avenida certamente n?o foi suficiente para salvar o desfile da ?guia de Ouro, a primeira escola a entrar na passarela para o desfile do grupo 1-A, o principal do carnaval de Juiz de Fora.

N?o que a escola n?o tenha se empenhado e se empolgado. Na verdade, foi a que mais empolgou no in?cio dos desfiles. Mas problemas como a falta do n?mero m?nimo de baianas e a falta de carros aleg?ricos devem fazer com que a escola perca pelo menos 8 pontos, o que j? coloca a agremia??o como favorita para o rebaixamento ao segundo grupo no ano que vem.

As ?guas de mar?o resolveram cair algumas horas mais cedo do m?s come?ar e prejudicaram muito a ?guia de Ouro. Carros foram danificados e fantasias perdidas. Resultado: a agremia??o come?ou seu desfile com meia hora de atraso e faltando pe?as. Eram apenas cinco t?midas baianas, no finalzinho da escola, quando o m?nimo obrigat?rio eram trinta. Apenas um carro aleg?rico abrilhantou o desfile. Faltaram dois, segundo o regulamento, o que vai tirar tr?s pontos da agremia??o. Mas o empenho e a garra demonstrada foram reconhecidos pelo p?blico, e at? pela superintentende da Funalfa, ?rica Delgado, que sambou como nunca na passagem da escola.

A ?guia foi, no m?nimo ousada. Resolveu combater a ?gua com o fogo. Chuva de prata na frente da bateria, e fuma?a para fazer efeito na passarela, o que tamb?m seria repetido por outras escolas depois. Na frente da bateria, a rainha tocava tamborim. Outra curiosidade foi a presen?a de pol?ticos em situa?es pouco comuns na escola. O vereador Rodrigo Mattos foi respons?vel por panfletar o samba da escola. O deputado estadual Biel Rocha por empurrar o carro abre-alas. Tudo em nome do amor ao samba e ? escola da zona sul de Juiz de Fora.

Em sua estr?ia no grupo especial, a ?guia de Ouro contou a vida de Chiquinha Gonzaga, exatamente no dia em que se completa 71 anos da morte da famosa compositora carioca. Quatro carros aleg?ricos que iriam ajudar a contar essa hist?ria n?o puderam entrar na avenida. Incluindo o abre-alas, que trazia o s?mbolo da escola. Em seu lugar entrou o ?nico que permaneceu, denominado "Explos?o de Chiquinha", que trazia um bar com um piano e v?rios destaques.

Mas as alas fizeram seu papel. Na comiss?o de frente, o baile da corte, depois a can??o dos pastores, os bo?mios, o "corta jaca" que representa uma m?sica famosa de Chiquinha, composta em 1914. Destaque tamb?m para a ala "Maculel?", que fazia a coreografia conhecida no mundo da capoeira. O baile de mascaras, o cord?o rosa de ouro, os pierr?es completaram o desfile da escola de mais de 900 componentes, sendo 150 na bateria comandada pelo mestre Caio. Sua batida, junto com o samba de refr?o muito forte, fez com que o povo vibrasse muito nas arquibancadas. Pena que, em um desfile de competi??o, as falhas t?cnicas sempre fazem a diferen?a.

A hist?ria da ?guia de Ouro

Uma reuni?o na casa de Waldel?cio Cordeiro, com Carlos Amorim, Jo?o Batista, Jorge Amorim e Marquinhos Carpina foi o ponto de partida para a cria??o da Escola de Samba ?guia de Ouro, fundada em 1984. No in?cio era para ser um bloco, que desceu a rua Halfeld cantando "Rosa, rainha das Flores", em 70 vozes e samba no p?. Parecia que morreria ali, pois nos dois anos seguintes nem se ouviu falar no bloco. Mas em 1987 a ?guia reapareceu, agora fazendo um desfile para a avalia??o. No ano seguinte, convenceu os jurados e passou a integrar o segundo grupo das escolas de Juiz de Fora. A evolu??o era constante, com o vice-campeonato em 1989. Mas o que era para entusiasmar a escola, na verdade n?o ajudou. Em 1990 a escola n?o desfilou e depois, durante quatro anos a cidade n?o teve desfiles competitivos. A escola quase morreu. A reviravolta veio no ano passado. Ap?s quatro anos ficando em terceiro, a ?guia foi campe? do segundo grupo em 2005 e conquistou a t?o sonhada vaga na primeira divis?o do samba de JF.

