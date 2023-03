Dia do amor ao samba

Desfile de bloco, escolas menores e agremia??o formada s? por crian?as marca o segundo dia do Carnaval 2006 na passarela do samba

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



A segunda-feira de desfiles n?o foi, nem de longe, o dia mais esperado do Carnaval 2006 em Juiz de Fora. N?o encheu tanto as arquibancadas, n?o teve tantos flashes e luzes, mas rendeu momentos de emo??o e que podem fazer pensar sobre a grandeza do sentimento que alguns nutrem pelo samba. Dia de ver o bloco que est? quase virando escola, das crian?as que estr?iam com sua pr?pria agremia??o. Dia de reverenciar a imagina??o, contar o esporte e recontar a pol?tica, em ano de Copa, em ano de elei??o.

A noite terminou cedo se comparada ao primeiro dia, quando desfilaram as escolas de samba do grupo 1-B. Na Segunda noite na avenida, o espa?o foi dividido entre apresenta?es de exibi??o e competi??o das escolas do grupo de avalia??o, o terceiro do carnaval de Juiz de Fora.

A chuva caiu forte no in?cio da noite, mas passou r?pido. Nada que intimidasse ou desanimasse os componentes do bloco Bafo da On?a do Graja?. Quem os viu na passarela, pode Ter ficado com a impress?o de ali est? nascendo uma escola. N?o ? mais apenas uma bateria. Nem apenas alguns puxadores e uma turma animada seguindo junto. Agora eles est?o fantasiados, com rainha, mestre-sala e porta-bandeira e at? com uma pequena alegoria com o s?mbolo da escola, uma on?a pintada que quer entrar para o zool?gico dos mascotes de escola daqui alguns anos.

Pode n?o ser ano que vem, mas nessa trajet?ria, o Bafo da On?a, fundado 1998, tem tudo para se tornar uma escola de samba Para quem come?ou apenas com dois tant?s, dois repiques e uma zabumba, o Bafo j? cresceu muito e, com uma bateria composta por 60 componentes e um desfile de 200 pessoas, mostrou que n?o apenas se diverte como um bloco, mas que pode encantar como escola.

Nascimento do samba

Assim como se nasce uma escola, se nasce a paix?o pelo samba. E ?s vezes nasce cedo, ainda crian?a, como nos membros da Princesinha de Minas. A escola mirim entrou na passarela depois do Bafo e antes das escolas do grupo de avalia??o. Foi muito aplaudida. As crian?as n?o s? cativaram o p?blico com seu jeito doce de curtir o samba, como tamb?m fizeram um desfile bonito, composto por meninos e meninas de 5 a 17 anos. Veja a mat?ria!

A hora de competir

Depois das duas exibi?es, a passarela do samba abriu espa?o para as escolas do chamado grupo de avalia??o. Tr?s agremia?es disputaram o t?tulo, que vale vaga no grupo 1-B de do Carnaval 2007. A primeira a entrar em cena foi a Nova Esperan?a, do Bairro Santa C?ndida. A vermelho e verde da zona leste entrou na avenida com 550 componentes e 80 ritmistas na bateria. N?o s? soltou a imagina??o, como falou exatamente disso.

No enredo "O mundo da imagina??o", a escola fez uma viagem pelo universo dos deuses que guardam anjos dourados. V?rios obst?culois s?o colocados no caminho, como criaturas malignas, mas eles chegam a uma oilha encantada e ao Brasil, o pa?s do carnaaval. Palha?os, pierr?s e m?gicos apareceram, mas no final o recado foi o de que ? preciso acordar e enfrentar a dura realidade. Nos quatro carros que entraram na avenida, o abre-alas, com anjos dourados da imagina??o, a floresta encantada, a ponte de cristal e o carro do infinito. Foram nove alas para contar a hist?ria.

Futebol e pol?tica n?o se discute. Ent?o que n?o se discuta a escolha dos enredos da Mocidade Alegre Independente de S?o Mateus e da Rosas de Ouro, as duas ?ltimas escolas a entrar na avenida. A primeira, fez uma viagem pelo sonho do hexacampeonato, real?ando o pa?s do futebol. A Segunda lembrou a vida de Vicente de Paula Oliveira, o Vicent?o, vereador h? seis mandatos e atual presidente da C?mara Municipal.

No desfile da Mocidade, muito verde amarelo, como n?o podia deixar de ser. Aporoveitando o mote da Copa da Alemanha, a escola contou a hist?ria do futebol no Brasil e usou o enredo "As viagens da bola em busca da Sexta estrela". Para fazer o desfile, a escola conseguiu uma camisa autografada por toda a Sele??o Brasileira de futebol, que foi leiloada para arrecadar recursos.

Nas 12 alas, foram contadas as vit?rias e derrotas marcantes de nossa sele??o em 15 Copas do Munco. Na comiss?o de frente, jovens jogavam bola. Depois vieram representa?es de arbitragem, torcida, e a hist?ria de cada uma das vit?rias. A Su?cia, o Chile, O M?xico, os Estados Unidos e a copa do Jap?o e da Cor?ia foram lembrados. Pel?, Garrincha tamb?m. Nos carros aleg?ricos, a vigaem da bola, o temblo da bola e uma representa??o de um est?dio de futebol, com crian?as em campo e nas arquibancadas.

Se ? ano de Copa, tamb?m ? ano de elei??o. E por isso foi dif?cil tirar a conota??o pol?tica do desfile da Rosas de Ouro, que homenageou o vereador Vicent?o. Nas alas, a lembran?a da vida do t?cnico em edifica?es e empres?rio da constru??o civil. Sua carreira na pol?tica e suas paix?es, como o Botafogo, tamb?m estavam no desfile, assim como alguns projetos realizados e apoiados pelo vereador que h? mais tempo est? na C?mara Municipal de Juiz de Fora.

A escola usou 260 componentes e uma bateria de 90 ritmistas para cantar o samba, "Vicente, o amigo da gente, o popular Vicent?o". O destaque do desfile foi uma ala formada por amigos de Vicent?o, incluindo outros pol?ticos e assessores do partido, o mesmo do prefeito Alberto Bejani. No ?ltimo carro, o homenageado acenou e agradeceu, a homenagem e a divulga??o, boa para qualquer pol?tico, principalmente em um ano como esse.