Deu ?pera no Carnaval

Turunas do Riachuelo, e sua ?pera Negra, passa de favorita

? campe? do Carnaval 2006 em Juiz de Fora

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Assista ? comemora??o da campe? Turunas do Riachuelo no Carnaval 2006 de Juiz de Fora e veja tamb?m algumas fotos do desfile na Avenida Brasil. Clique nos ?cones ao lado para acompanhar todos os detalhes.

O carnaval de Juiz de Fora em 2006 ? azul e branco. E o que era para dar samba acabou dando ?pera. ?pera Negra, enredo que a Turunas do Riachuelo levou para a avenida, arrebatando 90,8 pontos dos jurados e conquistando o t?tulo do grupo 1-A, o mais cobi?ado do carnaval na cidade. Depois de uma apura??o tensa, a escola de redutos no Largo do Riachuelo, Santos Anjos e Graja? derrotou a Feliz Lembran?a por sete d?cimos e faturou o t?tulo. O duelo contra a vermelho azul e branco do Barbosa Lage lembrou o in?cio do carnaval de Juiz de Fora, quando s? as duas reinavam na cidade.

O resultado repetiu a hist?ria do carnaval de Juiz de Fora. Em primeiro, a escola mais velha, fundada em 1934, primeira de Minas e quarta mais antiga do Brasil. Em segundo, a irm? mais nova, mas nem t?o mais nova, que nasceu apenas cinco anos depois.

E para continuar repetindo a hist?ria, a Feliz Lembran?a, pen?ltima a desfilar na passarela do samba durante a segunda-feira, vai novamente abrir as alas, no desfile das campe?s, nesta sexta-feira, para a entrada da Turunas, ?ltima a desfilar no dia de competi?es.

Antes da apura??o, foi anunciado que a escola de samba ?guia de Ouro (foto) n?o seria desclassificada, apesar dos problemas ocasionados pela chuva.

No entanto, um carro aleg?rico amarrando a entrada na concentra??o, a aus?ncia do n?mero m?nimo de baianas e o atraso de vinte minutos para o in?cio do desfile e um minuto para terminar, fez com que a escola perdesse 11 pontos e com isso selasse sua ida para o grupo 1-B no carnaval 2007. A escola somou 68,6 pontos e conquistou apenas tr?s notas 10. A pior nota, claro, foi no quesito alegorias e adere?os, com 6,6, j? que apenas um, dos cinco carros, conseguiu entrar na avenida.

Quem tamb?m n?o foi bem foi o Real Grandeza. Conforme previsto, a escola perdeu um ponto pelo atraso de um minuto e v?rios nos quesitos ligados ? evolu??o e alegorias e adere?os. A escola ainda deu sorte porque a ?guia de Ouro n?o foi desclassificada. Se isso acontecesse, o Real tamb?m cairia, como ?ltimo colocado.

Do outro lado da tabela, Unidos do Ladeira, Juventude Imperial, Feliz Lembran?a e Turunas do Riachuelo disputariam o t?tulo. O Ladeira escorregou no conjunto e ficou logo para tr?s. Terminou com 89,1 pontos. A Juventude Imperial teria ficado em segundo, com o mesmo n?mero de pontos da Feliz Lembran?a, mas perdeu um por ter atrasado seu desfile. Resultado: terminou com os mesmo 89,1 do Ladeira.

Com isso a disputa ficou mesmo entre Feliz Lembran?a e Turunas do Riachuelo. Nas primeiras notas, tudo igual entre as duas. At? que um 9,1 que a Turunas tirou em comiss?o de frente deixou a Feliz Lembran?a 9 d?cimos acima. Mas a partir da? a escola azul e branca foi melhor em todos os quesitos, ganhou tr?s d?cimos na bateria, e tr?s em conjunto. O fiel da balan?a, no entanto, foram as fantasias. Com um 9 da Feliz Lembran?a, e um 10 da Turunas, a lideran?a mudava de m?os.

Quando os jurados anunciaram as notas de Mestre e Sala e Porta Bandeira, poucas pessoas ainda acreditavam que a Turunas poderia perder. Principalmente, porque o quesito s? vale dois pontos. Ainda houve tempo para a azul e branca ganhar mais um d?cimo e completar a pontua??o em 90,8 pontos, contra 90,1 da Feliz Lembran?a.

A vit?ria e o t?tulo depois de um ano conturbado em que criticou a Liga e a organiza??o do carnaval no samba enredo, a Turunas, com sua ?pera Negra de Xica da Silva, Chico Rei e Zumbi dos Palmares, voltou a conquistar o maior trof?u do carnaval juizforano, como foi em 2002 e 2003. E comemorando o t?tulo, o presidente Luiz Carlos do Valle (Luluca) foi diplom?tico. Disse que as duas principais concorrentes dele, Feliz Lembran?a e Juventude Imperial, tamb?m mereciam o t?tulo. De quebra, conseguiu convencer, no palco, o presidente da Liga, Edson Tostes, a aceitar a presen?a da Juventude no desfile das campe?s, que ser? realizado nesta sexta-feira. E, mesmo com o t?tulo, aproveitou para dizer:

"A ilumina??o dos carros falhou por causa da chuva, mas o engenheiro j? veio consertar e amanh? estar? ainda mais bonito o desfile", avisou ele, antes de ir l? para o Parque Halfeld onde muitos torcedores da escola j? comemoravam. De l?, a festa foi para a quadra da escola, na Avenida Brasil.

A dire??o da Feliz Lembran?a tamb?m comemorou muito o segundo lugar, principalmente por ter disputado ponto a ponto, d?cimo a d?cimo, com a campe?. A escola que homenageou Nelson Silva, que participou da cria??o da letra de "Ai se eu fosse feliz", samba mais conhecido do carnaval de Juiz de Fora, e que foi escrito, na verdade, por Djalma de Carvalho e B.O.

"Perdemos o carnaval para n?s mesmos. Mas o t?tulo ficou em boas m?os. Ficamos muito pr?ximo de nosso maior sonho, mas vamos consertar nossos erros e ganhar no ano que vem", disse Jair de Castro Filho, presidente da escola.