Criatividade e nada mais

Paet?s, plumas, brilhos, transpar?ncias e tudo mais que a imagina??o permitir. Imagina??o que, diga-se de passagem, d? um show em criatividade, bom humor e irrever?ncia quando o assunto s?o os foli?es da Banda Daki.

O bloco carnavalesco que esquenta os tamborins no primeiro dia oficial da folia, j? ? conhecido pelas fantasias que desfila na avenida. Todos os anos, grande parte dos milhares de participantes da banda, se apresentam de uma maneira "diferente" para quem est? na meio da agita??o, ou que, do lado de fora, espera para ver a comitiva da alegria.

E no mar de gente que invade o Largo do Riachuelo e a Avenida Rio Branco, l? est?o os que conseguem se sobressair aos olhos de quem passa. Gente, que nessa ?poca do ano, ou especialmente no dia do desfile do patrim?nio cultural de Juiz de Fora, se enfeita ou se transforma para viver o esp?rito da maior festa da cultura brasileira.

O esp?rito do carnaval brasileiro ? mesmo invej?vel. E na mistura da alegria que invade o cora??o de quem aproveita os quatro dias de festa para cair no samba, o que n?o faltam s?o personagens para viver situa?es e hist?rias. Pessoas que isoladas, em turma ou com seu parceiro, fazem da avenida um grande ou pequeno palco para apresenta??o do seu show, do seu carnaval.

A diferen?a entre a Banda Daki e os desfiles que acontecem neste domingo, dia 26 de fevereiro, na Avenida Brasil, talvez seja determinantemente isso: na banda, todos s?o rei, rainha, mestre-sala ou porta-bandeira. N?o h? competi??o entre quem desfila e o vizinho da "esquina de baixo", valendo para o dia da folia, fantasias que v?o desde as mais simples, n?o programadas ou arrumadas minutos antes de descer para o Riachuelo at? aquelas que demandam dinheiro e planejamento.

O significado do "se vestir de outra forma", se fantasiar, ? diverso para cada um. Alguns querem viver o momento, outros querem se transformar e esquecer dos outros dias do ano. Muitos respeitam e seguem a tradi??o cultural, da mesma forma que tamb?m h? aqueles que se apropriam do momento para se mostrar, divulgar ou se assumir.

Outros, aproveitam a oportunidade festiva, para com muito bom humor deixar o seu recado. Com ironia ou com a mensagem mais que amostra. Tanto faz! Porque a id?ia sempre ganha for?a e n?o ? dif?cil ver pessoas comentando, apoiando ou reclamando do que prop?s o fantasiado enquanto a marcha do general Z? Kodak segue.

Longe das indefini?es do significado das fantasia para os adultos, est?o nossas odaliscas, brancas-de neve ou malandros. Para essa mo?ada que tamb?m enche os olhos de quem procura cores e personagens na avenida, divers?o ? a palavra de ordem.

Vestidos para a folia

Fernando (foto), auditor fiscal, que preferiu n?o revelar o sobrenome, desfila na Banda Daki desde a primeira vez que ela entrou na avenida. Nesses mais de 30 anos, o tamb?m professor sempre vai fantasiado.

"Carnaval ? uma ?poca para se travestir, e ? importante que as novas gera?es n?o percam essa tradi??o cultural de vista", explica Fernando, complementando que ? preciso separar essa ?poca do ano das demais.

Fernando desfila com a mesma fantasia h? mais de 30 anos, o que segundo ele ? para criar uma identifica??o com o personagem. Diferente, por exemplo, de Luiz Carlos Coutinho(foto), que aguarda anciosamente a confec??o anual da fantasia para o bloco, preparada com muito segredo por sua mulher.

Ela ali?s, n?o cai na folia, mas respeita e se diverte muito com o marido, que opta todos os anos de se travestir de mulher. "Ela at? passa maquiagem em mim", brinca Coutinho.

Para explicar porque tantas pessoas ao longo da Avenida Rio Branco se vestiam de outra coisa, o administrador de empresas filosofa: "A irrever?ncia e a brincadeira s?o os segredo do sucesso da maior festa brasileira, tamb?m admirada no mundo todo. Brasileiro gosta disso, e precisa de esqucer de muitos outros dias do ano".

Verdade ou n?o, as fantasias ocupam lugar de destaque no desfile da Banda Daki. Ponto para a alegria! Ponto para o carnaval!

