Especial Banda Daki





A Banda do S?o Roque

Completando 34 anos de idade, Banda come?ou com um grupo de amigos e hoje ? o orgulho de Juiz de Fora e de toda a regi?o

Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos



Hoje s?o 100 mil, mas eles j? foram 14, 15, nada mais do que isso e mais uns 100 participantes que aderiram pelo caminho. Eram animados, ? verdade, a famosa Turma do Largo do S?o Roque, que fez barulho naquele ano de 1972. Tanto que tirou do trabalho, o, que por alguns minutos foi ver os amigos desfilar. O tradicional general da banda ainda n?o era um deles, s? se tornou no ano seguinte. Mas ent?o de onde surgiu a Banda Daki?

Surgiu aqui, mas de id?ias que vieram de outras bandas, literalmente. Em Ub? surgiu o g?nero: banda de Carnaval. Em Ipanema copiou-se, e em Juiz de Fora, aperfei?oou-se.

Uma d?cada se passou at? que a id?ia de Ferddy Carneiro, ubaense que levou a tradi??o de Ub? para Ipanema, chegasse a Juiz de Fora. Junto com Albino Pinheiro e o cartunista Jaguar, eles recriaram, no famoso bairro carioca, a banda do barbeiro Jos? Rinaldi, que simulava a ressurrei??o de um personagem nas ruas da cidade mineira de Ub?.

Em Juiz de Fora, a id?ia chegou em uma mesa de restaurante, ap?s id?ia de Ivanir Yasbeck, hoje colunista da ACESSA.com. Ele, seus irm?os Muniz e Samir Yazbeck, e toda a turma do S?o Roque foram os verdadeiros fundadores. Os nomes s?o muitos, e sempre lembrados na cidade. Lu?s Carlos Novaes Rosa, o Capeta, Walmir Pifano, M?rcio Domenici Alves, o Jacar?, Jos? Paulo Abdalla, Adair Ara?jo e Nicolau Helv?cio.

Era para ser a Banda de S?o Roque, mas para atrair a participa??o da cidade, o nome foi mudado logo. Maninho ressaltou que teria que ser "uma banda daqui da cidade, e n?o apenas do largo S?o Roque". Id?ia para o nome, que ganhou um K para ficar mais original. Nascia a Banda Daki.

Na ?poca, como hoje, a concentra??o era no Largo do S?o Roque, hoje Largo do Riachuelo. O percurso, no in?cio, era parecido. Rio Branco, depois Halfeld, depois Batista de Oliveira e depois S?o Jo?o, em frente ao Bar do Bol?o.

O estilo ? que era um pouco diferente. Dif?cil imaginar, hoje em dia, a banda distribuindo rosas para a popula??o, mas naquele ano foram 150 d?zias, o que ajudou a ganhar adeptos e engrossar o desfile do ano seguinte. Outra curiosidade que j? n?o se v? mais hoje em dia, era a faixa com os dizeres "Data v?nia, isto ? uma pusilanimidade, quer queiram ou n?o". Se algu?m n?o entendeu o que significa, n?o se preocupe, ? esse o objeitivo, como o "Yollesman Crisbelle" da Banda de Ipanema.

No deccorrer dos anos, muitos c?nticos foram entoados pela Banda Daki. O mais famoso deles, "Ai se eu fosse feliz", esp?cie de samba da Feliz Lembran?a, composto em 1948. Quem ? das antigas e gosta de carnaval em Juiz de Fora j? deve ter cantado o refr?o famoso alguma vez. Quem passou pela banda tamb?m.

A banda fez gente famosa. O maestro Tim, o foli?o ass?duo, Zez? Garcia, diversos reis momos, como Carlos e J?lio Guedes, Carlos Eduardo e Nicolau Helv?cio, o primeiro deles. Pol?ticos de todos os partidos, intelectuais e muita, muita gente comum. Ou comum s? at? sair de casa, com uma roupa diferente, vestido de mulher ou de homem, como monstro, personalidade ou simplesmente como a representa??o da alegria do Carnaval. Festa brasileira, com um toque "Daki".

Leia mais:

Veja como foi o desfile que levou quase cem mil ?s ruas da cidade

Como nascem as fantasias irreverentes do desfile da Banda Daki

Brigas, sujeira e canteiros estragados tiram parte do brilho do desfile

Veja a cobertura fotogr?fica com quase cem fotos do desfile